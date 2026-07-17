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Россия и Азербайджан объявили о нормализации отношений. Что известно

Глава МИД Азербайджана заявил о планах восстановления авиасообщения с РФ

Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе встречи в Москве объявили о нормализации отношений между странами. Господин Лавров, в частности, заявил, что Москва и Баку урегулировали все вопросы, связанные с крушением самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. Азербайджанский дипломат сообщил о планах по возобновлению прямых авиарейсов с РФ. Главное из заявлений глав МИД — в подборке «Ъ».

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (слева) и глава МИД России Сергей Лавров

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (слева) и глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (слева) и глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О нормализации отношений

  • Отношения РФ и Азербайджана носят характер союзнического взаимодействия, отметил Байрамов.
  • Лавров заявил, что российская сторона отметила недавнее высказывание азербайджанского президента Ильхама Алиева о полной нормализации двусторонних отношений с Россией. Стороны констатировали понимание этой реальности и договорились восполнить паузу, образовавшуюся в отношениях Баку и Москвы в последние месяцы, подчеркнул российский дипломат.
  • О сложностях в отношениях между РФ и Азербайджаном сказал и Байрамов. Он добавил при этом, что сторонам удалось «перевернуть эту страницу» и полностью нормализовать весь спектр взаимодействия.
  • Москва и Баку движутся к полному раскрытию потенциала подписанной в феврале 2022 года Московской декларации о союзническом взаимодействии, сообщил Лавров.

Авиасообщение и крушение самолета AZAL

  • В ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов из Азербайджана в РФ по ряду направлений, куда распространялись ограничения после крушения самолета AZAL в декабре 2024 года, сообщил азербайджанский министр.
  • Россия и Азербайджан урегулировали все вопросы, связанные с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании AZAL, заявил глава МИД РФ.
  • Два месяца назад Россия и Азербайджан опубликовали совместное заявление министерств иностранных дел по поводу этой общей трагедии, напомнил он.

Экономика

  • Азербайджанский дипломат отметил рост товарооборота с Россией в 2025 году до $4,9 млрд. Положительная динамика по сравнению с 2024 годом достигла 2,5%, добавил он.
  • Глава МИД Азербайджана подчеркнул важность международного транспортного коридора (МТК) «Север—Юг» для Баку. Байрамов отметил, что азербайджанская сторона при необходимости может увеличить пропускную способность МТК.
  • Азербайджанский дипломат напомнил, что на данном этапе развития МТК Баку взял на себя обязательство обеспечить грузопоток через территорию Азербайджана в 5 млн тонн в 2028 году.
  • По его словам, за счет Баку фактически завершено строительство ж/д-терминала в иранском городе Астара. Уровень завершенности по нему составляет 98%, но в реальности он фактически полностью готов, нужно лишь осуществить прием-сдачу, уточнил он.
  • Вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук в сентябре обсудят торгово-экономические вопросы, сообщил Байрамов.

Армяно-азербайджанские отношения

  • 44-дневная война (осенью 2020 года. — «Ъ») создала новые реалии и новый формат безопасности на Южном Кавказе, заявил глава азербайджанского МИДа.
  • Недавние исторические процессы, которые произошли в контексте нормализации между Арменией и Азербайджаном, включая парафирование проекта мирного соглашения, создают уникальную возможность для долгосрочного установления мира, безопасности и процветания в нашем регионе, подчеркнул он.
  • Министр добавил, что в процессе нормализации между Арменией и Азербайджаном с уверенностью можно сказать, что «де-факто мир сегодня существует».
  • По его мнению, региональный формат «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Иран и Турция) востребован, и странам региона необходимо обсуждать весь комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.
  • Формат «3 + 3» по Южному Кавказу обладает достаточным потенциалом для развития регионального сотрудничества на фоне действий Запада, согласился Лавров. РФ рассчитывает на скорую встречу в этом формате, добавил он.

Эрдни Кагалтынов

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