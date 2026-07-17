Россия и Азербайджан объявили о нормализации отношений. Что известно

Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов в ходе встречи в Москве объявили о нормализации отношений между странами. Господин Лавров, в частности, заявил, что Москва и Баку урегулировали все вопросы, связанные с крушением самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. Азербайджанский дипломат сообщил о планах по возобновлению прямых авиарейсов с РФ. Главное из заявлений глав МИД — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (слева) и глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов (слева) и глава МИД России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О нормализации отношений Отношения РФ и Азербайджана носят характер союзнического взаимодействия, отметил Байрамов.

Лавров заявил, что российская сторона отметила недавнее высказывание азербайджанского президента Ильхама Алиева о полной нормализации двусторонних отношений с Россией. Стороны констатировали понимание этой реальности и договорились восполнить паузу, образовавшуюся в отношениях Баку и Москвы в последние месяцы, подчеркнул российский дипломат.

О сложностях в отношениях между РФ и Азербайджаном сказал и Байрамов. Он добавил при этом, что сторонам удалось «перевернуть эту страницу» и полностью нормализовать весь спектр взаимодействия.

Москва и Баку движутся к полному раскрытию потенциала подписанной в феврале 2022 года Московской декларации о союзническом взаимодействии, сообщил Лавров.

Авиасообщение и крушение самолета AZAL В ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов из Азербайджана в РФ по ряду направлений, куда распространялись ограничения после крушения самолета AZAL в декабре 2024 года, сообщил азербайджанский министр.

Россия и Азербайджан урегулировали все вопросы, связанные с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании AZAL, заявил глава МИД РФ.

Два месяца назад Россия и Азербайджан опубликовали совместное заявление министерств иностранных дел по поводу этой общей трагедии, напомнил он.

Экономика Азербайджанский дипломат отметил рост товарооборота с Россией в 2025 году до $4,9 млрд. Положительная динамика по сравнению с 2024 годом достигла 2,5%, добавил он.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул важность международного транспортного коридора (МТК) «Север—Юг» для Баку. Байрамов отметил, что азербайджанская сторона при необходимости может увеличить пропускную способность МТК.

Азербайджанский дипломат напомнил, что на данном этапе развития МТК Баку взял на себя обязательство обеспечить грузопоток через территорию Азербайджана в 5 млн тонн в 2028 году.

По его словам, за счет Баку фактически завершено строительство ж/д-терминала в иранском городе Астара. Уровень завершенности по нему составляет 98%, но в реальности он фактически полностью готов, нужно лишь осуществить прием-сдачу, уточнил он.

Вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук в сентябре обсудят торгово-экономические вопросы, сообщил Байрамов.

Армяно-азербайджанские отношения 44-дневная война (осенью 2020 года. — «Ъ» ) создала новые реалии и новый формат безопасности на Южном Кавказе, заявил глава азербайджанского МИДа.

) создала новые реалии и новый формат безопасности на Южном Кавказе, заявил глава азербайджанского МИДа. Недавние исторические процессы, которые произошли в контексте нормализации между Арменией и Азербайджаном, включая парафирование проекта мирного соглашения, создают уникальную возможность для долгосрочного установления мира, безопасности и процветания в нашем регионе, подчеркнул он.

Министр добавил, что в процессе нормализации между Арменией и Азербайджаном с уверенностью можно сказать, что «де-факто мир сегодня существует».

По его мнению, региональный формат «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Иран и Турция) востребован, и странам региона необходимо обсуждать весь комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.

Формат «3 + 3» по Южному Кавказу обладает достаточным потенциалом для развития регионального сотрудничества на фоне действий Запада, согласился Лавров. РФ рассчитывает на скорую встречу в этом формате, добавил он.

Эрдни Кагалтынов