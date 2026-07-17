В Севастополе пресекли теракт у знака в честь 300-летия Российского флота

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в Севастополе. По делу задержан уроженец Винницкой области, готовивший взрыв у памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Антипов / Фотобанк Лори Фото: Алексей Антипов / Фотобанк Лори

По данным спецслужбы, украинец придерживается национал-сепаратистских взглядов. После начала спецоперации он стал следить за украинскими сообществами, где собирали данные об объектах и военнослужащих ВС РФ, сигналах воздушной тревоги, прилетах БПЛА и ракет ВСУ.

Согласно сообщению ФСБ, весной 2025 года злоумышленник обучился изготавливать и применять взрывчатку. Летом того же года он изготовил бомбу, которую планировал заложить под памятный знак. Взрывное устройство он хранил у себя дома.

Никита Черненко