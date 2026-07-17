В Севастополе пресекли теракт у знака в честь 300-летия Российского флота
Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в Севастополе. По делу задержан уроженец Винницкой области, готовивший взрыв у памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.
Фото: Алексей Антипов / Фотобанк Лори
По данным спецслужбы, украинец придерживается национал-сепаратистских взглядов. После начала спецоперации он стал следить за украинскими сообществами, где собирали данные об объектах и военнослужащих ВС РФ, сигналах воздушной тревоги, прилетах БПЛА и ракет ВСУ.
Согласно сообщению ФСБ, весной 2025 года злоумышленник обучился изготавливать и применять взрывчатку. Летом того же года он изготовил бомбу, которую планировал заложить под памятный знак. Взрывное устройство он хранил у себя дома.
Севастополь, где был предотвращен теракт, неоднократно подвергался атакам и диверсиям. В ноябре 2024 года в результате теракта погиб начальник штаба — первый заместитель командира Азовского военно-морского района Черноморского флота России капитан 1-го ранга Валерий Транковский. Задержанные по этому делу жители Крыма, по данным ФСБ, были завербованы СБУ и около года готовили покушение. Ранее, в июне 2024 года, ФСБ сообщила о раскрытии группы агентов украинских спецслужб в Севастополе, готовивших диверсии на военном аэродроме и теракты в отношении военнослужащих Черноморского флота. Задержанные ранее уже были осуждены за незаконное хранение взрывчатых веществ.
Помимо предотвращенных и совершенных терактов, Севастополь также регулярно подвергается ракетным атакам и атакам беспилотников. Например, в июне 2024 года по городу был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей, и пострадали более 150. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк тогда заявил, что в Крыму нет гражданских объектов, назвав их "гражданскими оккупантами". В мае 2024 года в ходе отражения атаки на Севастополь было уничтожено несколько десятков БПЛА и пять катеров.