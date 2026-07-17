Президент «Амкара» поставил задачу выйти в Первую лигу в следующем сезоне

На предстоящий сезон 2026/2027 перед пермским ФК «Амкар» поставлена задача выйти в группу «Золото». Об этом рассказал президент клуба Дмитрий Мартынов, сообщает пресс-служба ФК. «Глобальная цель, ради которой живет клуб и ради которой мы работаем, — это выход в Первую лигу Pari», — подчеркнул господин Мартынов. Он добавил также, что для достижения этой цели у команды есть все необходимое, включая выстроенную материально-техническую базу, игроков и ресурсы для тренерского штаба. Дмитрий Мартынов рассказал также, что руководство ведет мониторинг игроков и не исключил, что если появится возможность усилить команду, это будет сделано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Мартынов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Мартынов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В прошлом сезоне «Амкар» не смог выйти в группу «Золото». В завершающем туре чемпионата Второй лиги в «Серебре» пермская команда проиграла своему основному конкуренту в классе — «Динамо» из Владивостока. Тогда матч завершился со счетом 0:1. При этом для достижения заявленной цели выйти в группу «Золото» красно-черным было достаточно сыграть вничью. После этого последовали очередные кадровые перестановки в клубе. В частности, главным тренером ФК «Амкар» стал Игорь Беляев. Прежний тренер Ярослав Мочалов остался в клубе в качестве старшего тренера.