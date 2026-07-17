В Кувандыке горнолыжный курорт сделают круглогодичным, до конца года построят зал единоборств

В Оренбуржье горнолыжный курорт в Кувандыке хотят сделать круглогодичным. До конца года на территории горнолыжной базы собираются открыть модульный зал единоборств, сообщает Законодательное собрание Оренбургской области.

Проектная документация прошла экспертизу, проведены торги и определен подрядчик. Ведутся работы по установке основания под модульный зал. Завершить монтаж планируют до конца 2026 года.

По словам председателя Законодательного собрания Оренбургской области Сергея Грачева, мастер-план развития территории предусматривает и расширение гостиничной базы для полноценного функционирования базы. Также планируется создание лыжероллерной трассы: рельеф местности позволяет организовать трассу для тренировок как зимой, так и летом. Наличие ратраков обеспечит поддержание качества покрытия.

Руфия Кутляева