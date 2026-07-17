Московские власти смогут фиксировать нарушения судоходства на камеру

Совет Федерации одобрил законопроект, наделяющий власти Москвы полномочиями применять автоматические камеры для фиксации нарушений в акваториях города. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Власти города смогут размещать на реках автоматические стационарные и мобильные спецсредства для фото- и видеофиксации нарушений правил движения по воде. Как отмечает Минтранс, это позволит снизить число правонарушений на речном транспорте. В ведомстве также напомнили, что на рассмотрении Госдумы сейчас находится законопроект о штрафах, которые будут назначать на основе данных автоматической фиксации без составления протокола.

Кроме того, столичная администрация сможет устанавливать дополнительные требования к охране окружающей среды, чтобы не допустить загрязнения отходами с судов, в том числе сточными и нефтесодержащими водами. Еще одно нововведение — полномочия властей города по диспетчерскому регулированию движения судов в черте города. Предполагается, что это позволит оптимизировать транспортные потоки и повысить безопасность на маршрутах.