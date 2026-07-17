Московские власти смогут фиксировать нарушения судоходства на камеру
Совет Федерации одобрил законопроект, наделяющий власти Москвы полномочиями применять автоматические камеры для фиксации нарушений в акваториях города. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
Власти города смогут размещать на реках автоматические стационарные и мобильные спецсредства для фото- и видеофиксации нарушений правил движения по воде. Как отмечает Минтранс, это позволит снизить число правонарушений на речном транспорте. В ведомстве также напомнили, что на рассмотрении Госдумы сейчас находится законопроект о штрафах, которые будут назначать на основе данных автоматической фиксации без составления протокола.
Кроме того, столичная администрация сможет устанавливать дополнительные требования к охране окружающей среды, чтобы не допустить загрязнения отходами с судов, в том числе сточными и нефтесодержащими водами. Еще одно нововведение — полномочия властей города по диспетчерскому регулированию движения судов в черте города. Предполагается, что это позволит оптимизировать транспортные потоки и повысить безопасность на маршрутах.
Законопроект, наделяющий московские власти правом применять автоматические камеры для фиксации нарушений на воде, является частью более широкой тенденции по расширению использования систем фотовидеофиксации в Москве и других регионах. Москва уже имеет опыт применения таких систем для контроля за дорожным движением, парковкой, а также для выявления нарушений, связанных с использованием электросамокатов и даже соблюдением чистоты в городе.
Подготовкой к использованию камер для контроля акватории Москва-реки занимались уже в 2024 году, когда Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил конкурс на поставку 200 камер видеонаблюдения. К марту 2026 года в акватории реки было установлено около 500 камер, что свидетельствует о планомерной работе города по внедрению таких технологий. Эти камеры позволяют автоматически идентифицировать суда, отслеживать их движение и анализировать маневры, что важно для обеспечения безопасности и порядка на водных объектах.