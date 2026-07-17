«Бизнес-Лэнд» объявил дефолт по купону на 17,2 млн рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

Дефолты по облигациям не являются редким явлением. Например, ООО «ОР», входящее в OR Group, допустило серию дефолтов по нескольким выпускам облигаций с начала 2022 года. Из-за этого начались судебные процессы о банкротстве компаний группы, а также были инициированы процедуры реструктуризации долгов в отношении совладельца OR Group. Это свидетельствует о том, что у компаний могут возникать трудности с выплатами по ценным бумагам, в том числе из-за общего ухудшения финансового состояния и задержек платежей.

В целом, просрочки платежей стали острой проблемой для бизнеса. Высокие ключевые ставки и стремление компаний размещать свободные средства на депозитах, вместо расчета с контрагентами, провоцируют волну неплатежей. РСПП предлагал меры по борьбе с этой проблемой, такие как усиление казначейского контроля и увеличение предоплаты по госзаказам до 75%, чтобы снизить риски неплатежеспособности и технических дефолтов у подрядчиков и поставщиков. Эта ситуация актуальна для многих секторов экономики.