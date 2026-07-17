«Бизнес-Лэнд» объявил дефолт по купону на 17,2 млн рублей
ООО «Бизнес-Лэнд» допустило дефолт по выплате 8-го купона по облигациям серии БО-01. Компания не смогла перечислить держателям 17,2 млн руб. в установленный срок, следует из сообщения эмитента.
Причиной срыва платежа названы «недостаток денежных средств и блокировка счетов из-за отрицательного сальдо по налогам перед ИФНС». В связи с наступлением дефолта владельцы бондов получили право требовать досрочного погашения бумаг.
В обращении находится выпуск объемом 300 млн руб. с погашением в декабре 2027 года. Это уже второй инцидент с выплатами за последние месяцы: в октябре 2025 года компания допускала технический дефолт по купону, но тогда смогла рассчитаться до наступления фактического дефолта. На этот раз обязательства остались неисполненными.
Дефолты по облигациям не являются редким явлением. Например, ООО «ОР», входящее в OR Group, допустило серию дефолтов по нескольким выпускам облигаций с начала 2022 года. Из-за этого начались судебные процессы о банкротстве компаний группы, а также были инициированы процедуры реструктуризации долгов в отношении совладельца OR Group. Это свидетельствует о том, что у компаний могут возникать трудности с выплатами по ценным бумагам, в том числе из-за общего ухудшения финансового состояния и задержек платежей.
В целом, просрочки платежей стали острой проблемой для бизнеса. Высокие ключевые ставки и стремление компаний размещать свободные средства на депозитах, вместо расчета с контрагентами, провоцируют волну неплатежей. РСПП предлагал меры по борьбе с этой проблемой, такие как усиление казначейского контроля и увеличение предоплаты по госзаказам до 75%, чтобы снизить риски неплатежеспособности и технических дефолтов у подрядчиков и поставщиков. Эта ситуация актуальна для многих секторов экономики.