Напротив ТРК «Семья» демонтируют самовольно возведенную кофейню
Напротив ТРК «Семья» по ул. Народовольческой, 3в, будет принудительно демонтирован незаконно установленный объект. Как следует из распоряжения, подписанного главой Свердловского района Андреем Летовым, речь идет о павильоне, в котором сейчас действуют четыре организации. В их числе: кофейня Gudmen, пекарня, парикмахерская и круглосуточный продуктовый магазин.
Активная борьба властей с незаконными торговыми объектами (НТО) на территории краевой столицы началась еще в 2023 году. Городские власти требуют демонтировать торговые объекты на частных земельных участках.