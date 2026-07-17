Глава СК потребовал доклад о некачественной медпомощи в Альметьевске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи жительнице республики. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

По данным СМИ, в мае 2025 года девушка обратилась в один из медицинских центров Альметьевска для проведения пластических операций. После вмешательства ее самочувствие ухудшилось, однако лечение не проводилось, что привело к развитию некроза тканей и необходимости длительной дорогостоящей реабилитации. Обращения в администрацию клиники результатов не принесли.

Следственные органы СК по Татарстану организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому доложить об ее результатах.

Анар Зейналов