ЦБ зарегистрировал допэмиссию ВТБ на 547,5 млрд рублей

Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций ВТБ (MOEX: VTBR), следует из сообщения регулятора. Выпуску присвоен регистрационный номер 10401000B. В рамках открытой подписки банк планирует разместить до 6,29 млрд акций, что составляет около 49% от общего количества обыкновенных акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Цена размещения зафиксирована на уровне 87 руб. за бумагу. Исходя из этого, максимальный объем допэмиссии оценивается в 547,5 млрд руб., однако этот лимит может быть выбран не полностью. Ранее менеджмент банка указывал, что в ходе SPO планируется привлечь 300–400 млрд руб., а само размещение может состояться в августе.

Полученные средства направят на финансирование сделки по созданию стратегического партнерства с группой Wildberries Russ. В рамках соглашения, объявленного в мае, ВТБ приобретает 5-процентную долю в дочернем банке РВБ с возможностью дальнейшего увеличения доли участия.