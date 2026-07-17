ЦБ зарегистрировал допэмиссию ВТБ на 547,5 млрд рублей
Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций ВТБ (MOEX: VTBR), следует из сообщения регулятора. Выпуску присвоен регистрационный номер 10401000B. В рамках открытой подписки банк планирует разместить до 6,29 млрд акций, что составляет около 49% от общего количества обыкновенных акций.
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Цена размещения зафиксирована на уровне 87 руб. за бумагу. Исходя из этого, максимальный объем допэмиссии оценивается в 547,5 млрд руб., однако этот лимит может быть выбран не полностью. Ранее менеджмент банка указывал, что в ходе SPO планируется привлечь 300–400 млрд руб., а само размещение может состояться в августе.
Полученные средства направят на финансирование сделки по созданию стратегического партнерства с группой Wildberries Russ. В рамках соглашения, объявленного в мае, ВТБ приобретает 5-процентную долю в дочернем банке РВБ с возможностью дальнейшего увеличения доли участия.
Объявленная допэмиссия акций ВТБ в размере до 547,5 млрд рублей является одной из крупнейших сделок на фондовом рынке с 2023 года. Менеджмент ВТБ ранее заявлял о планах привлечь 300-400 млрд рублей, отмечая, что лимит может быть выбран не полностью. Эта допэмиссия связана со стратегическим партнерством с объединенной компанией Wildberries & Russ (RWB), в рамках которого ВТБ получает доступ к обширной клиентской базе Wildberries, которую первый зампред банка Дмитрий Пьянов назвал «главным золотом» партнерства.
Это не первая допэмиссия для ВТБ. В апреле 2023 года акционеры банка одобрили увеличение уставного капитала через открытую подписку на 93 млрд рублей, а в январе того же года — на 302 млрд рублей путем закрытой подписки в адрес Росимущества и Минфина, эти средства были направлены на активы крымского РНКБ. ВТБ планирует направить полученные средства как на развитие основного бизнеса, так и на финансирование партнерства с Wildberries & Russ. Банк ожидает, что в 2026 году партнерство добавит около 10 млрд рублей прибыли, а наиболее значимые экономические эффекты проявятся не раньше 2027 года.