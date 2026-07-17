Жителя Стерлитамака будут судить за стрельбу из ружья по балконам

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело 35-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в мае этого года нетрезвый обвиняемый с пассажирского сиденья автомобиля ночью дважды выстрелил из ружья в сторону многоквартирного дома по улице Щербакова в Стерлитамаке. Пули попали в остекленные балконы двух квартир.

Обвиняемый признал вину. Полицейские изъяли у него оружие.

Майя Иванова