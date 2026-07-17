Число погибших во ДТП с грузовиком под Саратовом возросло до четырех человек

В больнице скончалась четвертая пострадавшая во вчерашнем ДТП в Красном Куте. Об этом ТАСС сообщили в минздраве Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минздрав сообщил о четвертой смерти в результате ДТП в Красном Куте

Фото: ГАИ ГУ МВД России по Саратовской области Минздрав сообщил о четвертой смерти в результате ДТП в Красном Куте

Фото: ГАИ ГУ МВД России по Саратовской области

«Пациенты получили несовместимые с жизнью травмы. Несмотря на усилия медиков, они умерли», — отметили в ведомстве. Таким образом, количество погибших в ДТП под Саратовом увеличилось с двух до четырех человек.

ДТП произошло накануне, 16 июля, в 08:45 в Красном Куте. Возле дома № 26 по Краснокутскому тупику 67-летний мужчина, управлявший Chevrolet Niva, въехал в стоящий на обочине большегруз Freightliner. Прокуратура организовала проверку, по результатам которой даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. ГАИ выясняет обстоятельства аварии.

Марина Окорокова