ФСБ пресекла незаконный доступ к данным астраханского минздрава о смертях пациентов

На троих астраханцев возбудили уголовное дело за раскрытие данных о вызовах скорой и смертях пациентов. Их подозревают в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации (ч. 4 ст. 274.1 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Астраханской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани возбуждено дело о неправомерном доступе к медицинской информации

Фото: Нина Шевченко В Астрахани возбуждено дело о неправомерном доступе к медицинской информации

Фото: Нина Шевченко

К преступной деятельности предположительно причастны 46-летний предприниматель, 32-летний бывший сотрудник ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» и 43-летний безработный астраханец. Следствие полагает, что бизнесмен обратился к экс-сотруднику Центра для организации удаленного доступа к закрытой сетевой инфраструктуре регионального минздрава.

«Для автоматизации анализа поступающей информации и выделения вызовов, в ходе которых фиксировалась смерть пациентов, один из фигурантов реализовал программный код для фильтрации и пересылки скопированных сведений на мобильный телефон задержанного бизнесмена», — сообщили в УФСБ региона. Предприниматель передавал полученные данные третьим лицам.

Марина Окорокова