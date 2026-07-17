В Ижевске задержали пару порноактеров за проведение онлайн-трансляций

Полицейские Ижевска совместно с сотрудниками Росгвардии задержали молодого человека и девушки за онлайн-трансляции порнографического контента. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (ст. 242 УК). Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии следствия, 29-летний молодой человек создал аккаунт в одной из социальных сетей и совместно со своей сожительницей почти четыре года вел онлайн-трансляции интимного характера. Съемки проводили в том числе и в общественных местах. За время противоправной деятельности фигуранты получили от зрителей в виде донатов порядка 3,5 млн руб.

В ходе обыска сотрудники силовых структур изъяли компьютерную технику, вебкамеры, сотовые телефоны, электронные носители информации, банковские карты и интимные принадлежности.

Подозреваемым выписана подписка о невыезде и надлежащем поведении.