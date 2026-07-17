В Татарстане грузовой трафик на трассе М-12 вырос на 78% за год

За год после открытия участка трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит количество маршрутов грузовых перевозок в Татарстане выросло на 78% и превысило 5 тыс. проездов в сутки. Об этом сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По его словам, это максимальный темп роста среди регионов на всем протяжении трассы. Для сравнения, во Владимирской области показатель вырос на 53%, в Нижегородской области — на 43%, в Чувашии — на 39%, в Московской области — на 26%.

Как отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин, участок Дюртюли — Ачит, продливший скоростной коридор «Запад — Восток» до Екатеринбурга, оказался востребован у бизнеса: более 90% пользователей проезжают его целиком, что говорит о преимущественно транзитном характере поездок. Водители легкового транспорта экономят в пути от Казани до Екатеринбурга более шести часов, грузового — свыше четырех часов.

Анар Зейналов