В Самарской области в июне цены выросли на 2% по сравнению с маем, инфляция составила 8,44%

В Самарской области в июне цены выросли на 2% по сравнению с маем. Годовая инфляция в регионе ускорилась и составила 8,44%, что выше, чем в целом по стране (6,02%). Об этом сообщает отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сильнее всего в июне подорожали непродовольственные товары. Основное влияние на динамику цен в данном сегменте оказало подорожание моторного топлива. Стоимость услуг заметно выросла как по сравнению с маем текущего года, так и c июнем прошлого года. Меньше всего за месяц и в целом за год подорожали продукты питания. Выросли цены на овощи, связано это с уменьшением прошлогодних запасов отечественных овощей.

Руфия Кутляева