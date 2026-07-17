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Нижегородским предприятиям насчитали 320 млн рублей за загрязненные стоки

Объединенный коммунальный оператор (АО «ОКО») начислил нижегородским абонентам 322 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду, сообщили в компании. В первом полугодии 2026 года плата за сброс загрязняющих веществ сверх норматива вдвое превысила прошлогодние показатели и составила 40,5 млн руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начисления за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения увеличились на 10% и превысили 100 млн руб. В АО «ОКО» уточнили, что на одном из нижегородских заводов обнаружили запрещенный сброс нефтепродуктов, а 16 июля на главной насосной станции зафиксировали сброс предположительно ацетона. «Такие факты негативно сказываются на работе всей системы водоотведения города», — отметил оператор.

Выплаты предприятий направят на повышение надежности системы водоотведения Нижнего Новгорода, добавили в АО «ОКО».

Владимир Зубарев