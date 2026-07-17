По решению суда в Ижевске заблокировали 9 сайтов по продаже анаболиков

Ленинский райсуд Ижевска признал информацию на девяти сайтах о продаже иностранных анаболиков запрещенной к распространению и постановил заблокировать доступ к интернет-ресурсам. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Сайты с неправомерной информацией найдены сотрудниками ведомства, для доступа к ним регистрация не требовалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Указанные препараты являются анаболическими средствами для наращивания мышечной массы и содержат в своем составе сильнодействующие вещества, свободное распространение которых для применения в немедицинских целях запрещено»,— говорится в сообщении.

Приобретение за рубежом и ввоз в Россию сильнодействующих веществ без разрешений на импорт влечет уголовную ответственность по статье о контрабанде (ст. 226.1 УК).