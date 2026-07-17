Ввод жилья в Сибири упал за полгода на 32%

В Сибирском федеральном округе в январе-июне 2026 года ввод жилья сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 32% — до 3,6 млн кв. м, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В том числе в июне в округе сдали 674 тыс. кв. м жилья, что на 19% больше, чем в июне 2025 года, указывается в материалах ведомства.

Согласно его данным, ввод многоквартирных домов (МКД) оказался на 4,9% ниже, чем в первом полугодии 2025 года — застройщиками сдано 1,2 млн кв. м. Населением в первом полугодии 2026-го введено 2,4 млн кв. м жилья (67% от общего объема ввода), что на 40% меньше того же периода прошлого года. В том числе в июне сибиряками построено 373 тыс. кв. м жилья, что на 2,8% меньше, чем в июне 2025 года.

Существенный спад ввода с января по июнь зафиксирован в Туве — на 88%, Республике Алтай — на 49,5%, Иркутской области — на 48% и Новосибирской области — на 35,6%.

Лидерами по вводу жилья среди регионов Сибири стали Новосибирская область — 788,8 тыс. кв. м, Красноярский край – 654,2 тыс. кв. м, а также Иркутская область — 569,4 тыс. кв. м.

Лолита Белова