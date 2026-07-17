Квартальная прибыль Saab выросла на 41% благодаря высокому спросу на вооружение
Чистая прибыль шведского оборонного концерна Saab по итогам второго квартала составила 2,17 млрд шведских крон (€196 млн). Это на 41% больше, чем годом ранее.
Объем заказов компании составил 68,4 млрд шведских крон (€6,2 млрд), что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Концерн отмечает, что большую часть составил заказ Польши на подлодки - 47 млрд шведских крон (€4,3 млрд). Объем продаж вырос на 28% до 25,4 млрд шведских крон (€2,3 млрд).
Показатели Saab превысили прогнозы аналитиков, опрошенных FactSet. По мнению экспертов, резкий рост показателей Saab объясняется высоким спросом европейских правительств на различные виды вооружения в условиях продолжающегося военного конфликта на Украине. Среди других причин называются планы Дональда Трампа значительно сократить американский военный контингент в Европе, что также привело к росту оборонных расходов в ЕС.
Рост финансовых показателей Saab является частью общей тенденции увеличения доходов оборонных компаний Европы и США, что обусловлено высоким спросом на вооружение на фоне продолжающегося военного конфликта на Украине. Например, крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall в 2022 году также сообщал о рекордной прибыли, во многом связанной с «войной в Европе». Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus наращивала прибыль благодаря аналогичному спросу на оборонную продукцию. Этот рост стал особенно заметен после Мюнхенской конференции по безопасности, где активно обсуждались инвестиции европейских стран в собственную безопасность.
В целом, выручка 100 крупнейших мировых производителей оружия по итогам 2024 года выросла на 5,9%, достигнув $679 млрд, причем все пять крупнейших компаний увеличили свои доходы. При этом некоторые страны, такие как Швеция, увеличивают оборонные расходы до рекордных значений, например, инвестиции Швеции в оборону с 1980-х годов. По мнению экспертов, каждый доллар, потраченный на военный сектор, способен увеличить ВВП на 50%, и европейские лидеры надеются, что эти инвестиции помогут поднять экономику.