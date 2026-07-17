Квартальная прибыль Saab выросла на 41% благодаря высокому спросу на вооружение

Чистая прибыль шведского оборонного концерна Saab по итогам второго квартала составила 2,17 млрд шведских крон (€196 млн). Это на 41% больше, чем годом ранее.

Объем заказов компании составил 68,4 млрд шведских крон (€6,2 млрд), что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Концерн отмечает, что большую часть составил заказ Польши на подлодки - 47 млрд шведских крон (€4,3 млрд). Объем продаж вырос на 28% до 25,4 млрд шведских крон (€2,3 млрд).

Показатели Saab превысили прогнозы аналитиков, опрошенных FactSet. По мнению экспертов, резкий рост показателей Saab объясняется высоким спросом европейских правительств на различные виды вооружения в условиях продолжающегося военного конфликта на Украине. Среди других причин называются планы Дональда Трампа значительно сократить американский военный контингент в Европе, что также привело к росту оборонных расходов в ЕС.

Евгений Хвостик