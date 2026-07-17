Сотрудник уфимского комбината упал с высоты из-за низкого ограждения

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование производственной травмы 33-летнего работника ООО «Домостроительный комбинат Каркасно-панельного домостроения» (ДСК КПД), сообщает пресс-служба ведомства.

5 ноября 2025 года мастер поднялся на эстакаду и стал переходить на находившуюся рядом вывозную телегу для транспортировки железобетонных изделий, чтобы переписать установленные на нее готовые панели для сдачи на склад. Потеряв равновесие, он не удержался и упал на бетонный пол с высоты более 2 м. С тяжелой сочетанной травмой пострадавшего госпитализировали в уфимскую городскую больницу №21.

Как выяснилось по итогам расследования, перила вывозной телеги были высотой 1 м, что не отвечает требованиям безопасности.

Материалы расследования передали в следственные органы.

ООО «ДСК КПД», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 2009 года в Уфе. Принадлежит (через ряд компаний) Розе Старовой и Андрею Егорову. Выручка в 2025 году составляла 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 26,82 млн руб.

Майя Иванова