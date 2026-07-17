Уфимку обвиняют в даче взятки сотруднику таможни

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 30-летней уфимки, обвиняемой в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, обвиняемая оказывала услуги при оформлении утилизационного сбора на ввозимые на территорию России автомобили. Чтобы ускорить процедуру оформления сбора, она платила своей знакомой — сотруднику таможенной службы. Общая сумма взяток составила 182 тыс. руб.

Обвиняемая признала вину, на ее автомобили и банковские счета наложен арест.

Материалы в отношении сотрудника ФТС выделили в отдельное производство.

Майя Иванова