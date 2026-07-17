«Игра вряд ли получится скучной»

На чемпионате мира по футболу осталось сыграть две встречи. За бронзу поспорят Англия и Франция, а в финале сойдутся Испания и Аргентина. Как считают букмекеры, главные претенденты на титул — испанцы. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

То, что в Испанию верят больше, чем в Аргентину, неудивительно. Месси и компания творят настоящие чудеса, выбираясь из самых тупиковых ситуаций, но все видели, что делает с атакующими сборными Испания. Поэтому, даже несмотря на аргентинские перфомансы, букмекеры склоняются к победе «красной фурии». В «Лиге Ставок» коэффициент на ее успех можно взять за 1,66, титул Аргентины идет за 2,28. Шансы оцениваются примерно в 60 на 40 в пользу испанцев. Несмотря на яркую победу в полуфинале, в игре Аргентины есть слабые места, уверен футбольный эксперт Владислав Радимов:

«Мне казалось, что очень медленная линия обороны. Когда англичане добавляли скорости, чувствовалось, что аргентинцы за ними не успевают. Мне кажется, именно линия обороны является их слабой чертой, и испанцы этим могут воспользоваться».

С другой стороны, такого гения, как Лионеля Месси, у Испании нет. Ламин Ямаль, конечно, хорош, но вести за собой команду не способен, по крайней мере, пока. Кстати, букмекеры считают, что шансы главных звезд Аргентины и Испании забить не так уж высоки. В «Лиге Ставок» коэффициент на гол Месси — около 2,5, а на точный удар Ямаля — выше 3,5. В целом матч должен получиться результативным, считает футбольный эксперт Дмитрий Булыкин:

«Учитывая, что и там, и там мастера высокого уровня, скорее всего, голы мы увидим. И я думаю, что в основное время команды все-таки должны решить, кто станет чемпионом мира».

В связи с этим пари на то, что обе команды забьют, с коэффициентом 1,88 в «Лиге Ставок» сейчас кажется неплохим вариантом, но есть нюанс. Если обратить внимание на букмекерские коэффициенты, которые предлагаются на точный счет, то самые низкие цифры как раз на то, что игра не обещает быть результативной: 1:0 в пользу Испании в основное время идет за 6, а 0:0 — чуть выше 6,5. Но предсказать, как будут развиваться события, невозможно, уверен комментатор Александр Аксенов:

«Сейчас испанцы выглядят как команда вообще без слабых мест. Но все настолько, на мой взгляд, непредсказуемо, что в этом матче может быть тысяча сценариев».

Что касается теорий заговора, связанных с FIFA, которая вроде как тащила Аргентину в финал и может помочь выиграть титул, — это, скорее всего, лишь домыслы. При любом подозрении на нечестную игру первые, кто реагирует на подобные слухи, — это букмекеры. Но линия в «Лиге Ставок» выглядит ровно, к тому же большинство пари заключаются на победу Испании. При этом повод подозревать чиновников от футбола у определенной когорты болельщиков есть, уверен комментатор Александр Аксенов:

«Самые высокие чиновники FIFA ведут себя на этом чемпионате мира так, что, в принципе, подозрения могут быть любые. Но все это просто болтовня».

Матч за третье место сейчас остается немного в тени финала, но вывеска яркая. Все-таки Франция и Англия сойдутся в официальном матче. И, кстати, вопрос, кто будет главным бомбардиром турнира, по-прежнему открыт, ведь у Мбаппе и Месси по восемь забитых мячей. И если перед полуфиналом Аргентина—Англия букмекеры считали фаворитом в этой гонке звездного ветерана, то сейчас веры в Мбаппе больше. Коэффициент на него в «Лиге Ставок» — 1,6, а на Месси — около 2,5.

В любом случае игра, которую многие считают второстепенной, вряд ли получится скучной. В прямом доступе матча за третье место не будет. Встречу, которая начинается в полночь 18 июля, можно будет увидеть либо на «Кинопоиске», либо на сайте «Матч ТВ». Зато финал Испания—Аргентина мы сможем увидеть на общедоступном телеканале «Матч ТВ» в воскресенье, 19 июля, в 22:00 мск.

Владимир Осипов