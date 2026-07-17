Глава СКР заинтересовался делом о выдаче многодетной семье непригодного участка 14 лет назад

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела о нарушении прав многодетной семьи из Самарской области. Также он запросил доклад о принимаемых мерах по реализации прав многодетных семей, сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, в Самарской области 14 лет назад многодетной матери предоставили земельный участок в селе Шилан Красноярского района. Однако участок непригоден для освоения из-за отсутствия подъездных дорог и коммуникаций. Семья лишена возможности начать возведение дома и вынуждена проживать в квартире дочери.

В интернете отмечается, что в аналогичной ситуации оказались и другие граждане льготной категории. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

Руфия Кутляева