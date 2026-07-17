В Пермской митрополии РПЦ меняется глава

Глава Пермской митрополии РПЦ Мефодий уходит на покой по собственному желанию и в связи с достижением 75-летнего возраста. Его сменит епископ из Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Синод постановил выразить благодарность митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию за понесенные многолетние труды по управлению Пермской митрополией и Пермской епархией и определить для него местом пребывания на покое Москву с получением содержания от Пермского епархиального управления», — сказано в сообщении пресс-службы РПЦ. Митрополит Мефодий руководил Пермский митрополией РПЦ с марта 2010 года.

Новым митрополитом Пермским и Кунгурским, главой Пермской митрополии избран епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий.

Епископ Игнатий (Федор Голинченко) родился в 1989 году в Краснодарском крае. В 2008 г. поступил в Сретенскую духовную семинарию, в 2011 г. — в Московский открытый институт. Епископом Енисейским и Лесосибирским избран в июле 2019 года. Енисейская епархия включает приходы и монастыри в средней части Красноярского края и входит в состав Красноярской митрополии.