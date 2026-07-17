«Возможно, это даже не дно, но это нормально»

Индекс Мосбиржи продолжил падение на утренних торгах 17 июля. Впрочем, собеседники “Ъ FM” видят в ситуации на рынке перспективы. «Кровавое месиво»,— так ситуацию описывают инвесторы в соцсетях. Российский рынок акций откатился до показателей октября 2022 года. Показатель уже преодолевал психологическую отметку ниже 2000 пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Аналитики прогнозируют и дальнейшее падение индекса Мосбиржи. Рынок ждет дивидендных гэпов «Сбера» и ВТБ, а это также может снизить показатель еще на 2-2,5%. Самые пессимистичные оценки предполагают стабилизацию на уровне 1800-1900 пунктов. В красной зоне оказались почти все акции. Сильное падение, в частности, показали бумаги «Аэрофлота», «ВКонтакте», «Газпрома» и ВТБ.

Что делают в такой ситуации участники рынка? “Ъ FM” задал этот вопрос инвестиционным консультантам.

Инвестбанкир Евгений Коган: «Во-первых, мы видим, что выставлены на продажу очень большие объемы. Во-вторых, по всей видимости, большое количество участников закупались в кредит, и у них сейчас идет процесс "фигурного обрезания". И, наконец, откровенно говоря, у многих сдают нервы, идут уже истерические продажи, потому что надоел этот рынок. Профессионалы же в такой ситуации очень спокойно выбирают качественные активы, которые упали очень сильно и имеют достаточно хороший дивидендный поток, и, не торопясь, берут их в долгосрок». Аналитик «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев: «Можно аккуратно присмотреться к точечным идеям, к дивидендным и со стабильным балансом, бизнесом. Но глобально очень высокий уровень неопределенности сейчас, поэтому пока мы не увидим какого-то позитива, вряд ли рынок перейдет к росту. Отскоки, конечно, могут быть, но это больше спекулятивная история. Я бы был пока достаточно аккуратен с покупкой акций. Если только инвестор понимает, что он готов просидеть в акциях три года и более, тогда некоторые активы можно подбирать». Международный финансовый консультант Исаак Беккер: «Биржа — очень четкий барометр, который реагирует на все происходящее. Дальновидный человек купит сильные, хорошие акции российских компаний, которые сейчас, может быть, и не так хорошо смотрятся. Не зря говорят, что время паники — это время инвестирования. Но для этого надо быть инвестором, который смотрит на долгосрок. Я не думаю, что кто-то может предсказать, когда рынок пойдет вверх. Возможно, это даже не дно, но это нормально. Биржа, как правило, смотрит вперед, она оценивает даже не столько то, что сейчас есть, но и то, как могут события развиваться в будущем».

Как пишет Bloomberg, последние месяцы российские миллиардеры активно перекладывают средства в инвестиционном портфеле. Источники издания оценивают объемы оттока капитала в «десятки миллиардов долларов» с начала года. Общее падение фондового рынка продолжается уже 19 недель. С начала года он потерял 25% капитализации.