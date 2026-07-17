Грузия экстрадировала в Россию обвиняемого в избиении до смерти

Составлено ИИ-Ассистентъ

Экстрадиция Расула Кайтмазова из Грузии в Россию является частью продолжающегося сотрудничества правоохранительных органов двух стран, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, разорванных в 2008 году. Подобные обмены обвиняемыми в тяжких преступлениях происходили и ранее. Например, в 2019 году Грузия экстрадировала в Россию Ярослава Сумбаева (хакера) и Рамзана Ахьядова (обвинялся в террористической деятельности), а также братьев Владимира и Александра Глушковых, разыскиваемых за различные преступления. В 2020 году Грузия передала России еще трех человек, двое из которых были гражданами РФ. Также в конце 2025 года Россия экстрадировала в Грузию мужчину, разыскиваемого Интерполом по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью.

Сама статья «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ) является достаточно распространенной в уголовной практике. По ней может грозить до 15 лет лишения свободы. По этой же статье был осужден, например, Михаил Васюк за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, а также ряд других лиц в разных регионах России.