Сдержанное ценовое давление

Годовой рост цен в Удмуртии в июне увеличился до 6,35%. Это на 0,33 процентных пункта выше, чем по стране в целом. В сравнении с июнем 2025 года, в 2026-м на 11,8% выросли цены на общественное питание. Моторное топливо за 12 месяцев подорожало на те же значения. Стоимость услуг сотовой связи показала рост на 17,9%. Такие данные следуют из июньского доклада отделения Банка России по республике.

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Продовольствие

Значительнее всего за год выросли цены в сегменте общественного питания, +11,8%. По данным Удмуртстата, в среднем обед в столовой в июне жителям республики обходился в 418 руб. на человека, в ресторане — 1500,2 руб. Ценник за ужин при этом достигал отметки в 4011,6 руб. Аналитики Центробанка аргументировали это тем, что рестораторы переносили в стоимость услуг возросшие издержки на закупку продуктов, обслуживание оборудования и аренду помещений.

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Относительно мая, в июне на 9,2% подешевели яйца. «Среди причин — сезонный рост их производства в целом по стране в теплое время года», — говорится в сообщении. Однако в годичном выражении все же выделяется рост цен на 10,3%, до 83,9 руб. за десяток.

«В Удмуртии сильнее, чем по стране, подешевела молочная продукция. Этому способствовал более высокий, по сравнению с общероссийским, рост производства молочных продуктов. При этом в регионе подорожала масложировая продукция, в то время как по стране она подешевела»,— отметили в ЦБ. Так молоко питьевое 2,5—3,2% жирности в июне стоило 80,8 руб. за литр, а 1 кг сливочного масла достиг 949,4 руб.

В июне также продолжил дорожать сахар — за 12 месяцев цена на него увеличилась на 9,5%, до 72,3 руб. за 1 кг. Финансовый регулятор указал на сезонность его потребления: к весне—началу лета его запасов становится меньше из-за снижения производства сахарного песка в сравнении с осенью.

В целом за год продукты подорожали на 3,9%, за месяц — на 0,8%.

Непродовольственные товары

Сильнее всего год к году прибавили в цене печатные издания — на 13,4%. В частности, 500 листов офисной бумаги оценивались в июне в 412,8 руб.

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Следом по годичному росту цен расположилось моторное топливо — +11,8%. По данным Удмуртстата, в первом месяце лета бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 и выше стоил по 63,5, 68,38 и 95,58 руб. за литр соответственно. Дизельное топливо оценивали в 78,56 руб.

В то же время снизились цены на телевизоры и смартфоны. «На это повлияли постепенное охлаждение спроса в условиях высоких ставок по потребительским кредитам и произошедшее ранее укрепление рубля»,— пояснили в удмуртском отделении Банка России. За год телевизоры подешевели на 4,9% (до 31 тыс. руб.). Смартфоны подорожали на 9,4% (до 15,9 тыс. руб.).

В целом в непродовольственных товарах отметили рост цен на 5,2% за год, относительно мая — на 0,2%.

Услуги

За год в республике сильно выросла стоимость услуг сотовой связи. Финансовый регулятор указал рост на 17,9%. Это связывают с тем, что операторы переносили в цены за услуги издержки на содержание и модернизацию оборудования. В частности, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи достигла 596,9 руб. за месяц, доступ к интернету — 711,5 руб. в месяц.

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Также выросли цены на услуги в сфере зарубежного туризма. По мнению аналитиков, это связано с сезонным ростом спроса по большинству направлений. За 12 месяцев цены на зарубежный отдых повысились на 7,5%.

По данным органа статистики, поездка в Турцию в июне стоила 80,4 тыс. руб., в Китай — 86,2 тыс., в Египет — 73,2 тыс., в Белоруссию — 36,8 тыс. руб. Кроме того, отмечается рост в системе образования (+12,8%), ЖКУ и аренде (+12,4%) и в организации культуры (+11,8).

В сравнении с июнем 2025 года, в 2026-м на 10,8% выросла стоимость услуг, за месяц же +1,3%.

По РФ годовая инфляция также показывает рост — 6,02% в июне против 5,31% в мае. В ПФО она также увеличилась — с 5,9 до 6,6%.

«Цены на бензин и дизельное топливо выросли из-за сокращения производства и поставок на АЗС при сезонно высоком спросе. Цены на овощи и фрукты скорректировались вверх после нетипичного снижения в апреле—мае»,— рассказали в финансовом регуляторе.

ЦБ РФ сохраняет цель по инфляции вблизи 4%.

Владислав Галичанин