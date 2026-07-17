На кровле центра Artplay в Москве произошло возгорание

В центре Москвы произошло возгорание на кровле одного из зданий центра Artplay. Как рассказали ТАСС в столичном главке МЧС, под кровлей происходило тление, его локализовали.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел под кровлей двухэтажного здания на Нижней Сыромятнической улице. Причины возгорания не сообщаются.

Дизайн-центр Artplay выступает как творческий и деловой квартал, где располагаются мастерские, дизайнерские и архитектурные бюро. Помимо этого, центр проводит выставки, образовательные мероприятия и содержит музей.

Никита Черненко