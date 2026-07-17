Новосибирск вошел в топ-5 городов с самым дорогим посещением открытого бассейна

По данным геосервиса 2ГИС, средняя стоимость посещения открытого бассейна в будний день в Новосибирске составляет 2260 руб., в выходной — 2850 руб. Это пятая строчка в рейтинге.

Наиболее высокая стоимость посещения бассейнов в Москве: в среднем в будни она составляет 2714 руб., в выходные — 3023 руб. На втором месте — Екатеринбург: 2514 руб. и 3264 руб. соответственно. Также в топ-3 городов по стоимости в будни входит Санкт-Петербург (2667 руб.), а в выходные — Казань (3015 руб.).

Средняя цена посещения открытого бассейна в будний день в 16 городах-миллионниках составляет 2074 руб., в выходные — 2545 руб.

Всего в российских городах-миллионниках действует более 230 открытых бассейнов. Больше всего их в Москве (58), Краснодаре (33) и Ростове-на-Дону (25). В Новосибирске работают 19 открытых бассейнов.

Михаил Кичанов