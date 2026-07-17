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В Татарстане объявили аукцион на право добычи полезных ископаемых в русле Камы

В Татарстане стартовал электронный аукцион на право пользования участком недр «Резервный» в русле реки Камы на территории Чистопольского и Мамадышского районов. Об этом сообщает Минэкологии республики.

Принять участие в торгах могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Аукцион состоится 25 августа.

Победитель торгов получит право пользования участком при условии соблюдения законодательства, в том числе ведения добычи полезных ископаемых только в пределах границ горного отвода.

Анар Зейналов