Минфин запросил у бизнеса позицию по исключению торговли из УСН

Минфин попросил бизнес представить позицию по вопросу исключения оптовой и розничной торговли из перечня видов деятельности, на которые можно установить упрощенную систему налогообложения (УСН). Это, по данным РБК, следует из письма за подписью замминистра финансов Алексея Сазанова в Торгово-промышленную палату, организации «Опора России» и «Деловая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Такие предложения ведомству изначально направили власти регионов и «хозяйствующие субъекты предпринимательской деятельности», указано в тексте. Они связаны с регистрацией организаций и ИП, торгующих через маркетплейсы, в регионах с пониженными ставками. При этом предпринимательская деятельность ведется за их пределами, что позволяет им экономить на налогах.

В связи с этим ведомство анализирует эффективность УСН с учетом пониженных ставок, которые предоставляют в регионах. Издание ссылается на исследование «Центра налоговой политики» и ИНП РАН, авторы которого пришли к выводу, что продавцы на маркетплейсах могут использовать региональные льготы для малого бизнеса, чтобы экономить на налогах. Например, в Калмыкии, Дагестане, Чечне, Удмуртии и Мордовии — регионах-лидерах по числу селлеров на УСН — совокупные недополученные доходы в бюджет оценивались в 75 млрд руб. в 2026 году.

Представители Торгово-промышленной палаты и «Опоры России» считают полное исключение оптовой и розничной деятельности из списка избыточным, так как проблему злоупотребления это не решит. В пресс-службе OZON заявили РБК, что отмена пониженных ставок приведет к росту издержек, что негативно повлияет на отрасль.