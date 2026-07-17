Минфин запросил у бизнеса позицию по исключению торговли из УСН
Минфин попросил бизнес представить позицию по вопросу исключения оптовой и розничной торговли из перечня видов деятельности, на которые можно установить упрощенную систему налогообложения (УСН). Это, по данным РБК, следует из письма за подписью замминистра финансов Алексея Сазанова в Торгово-промышленную палату, организации «Опора России» и «Деловая Россия».
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Такие предложения ведомству изначально направили власти регионов и «хозяйствующие субъекты предпринимательской деятельности», указано в тексте. Они связаны с регистрацией организаций и ИП, торгующих через маркетплейсы, в регионах с пониженными ставками. При этом предпринимательская деятельность ведется за их пределами, что позволяет им экономить на налогах.
В связи с этим ведомство анализирует эффективность УСН с учетом пониженных ставок, которые предоставляют в регионах. Издание ссылается на исследование «Центра налоговой политики» и ИНП РАН, авторы которого пришли к выводу, что продавцы на маркетплейсах могут использовать региональные льготы для малого бизнеса, чтобы экономить на налогах. Например, в Калмыкии, Дагестане, Чечне, Удмуртии и Мордовии — регионах-лидерах по числу селлеров на УСН — совокупные недополученные доходы в бюджет оценивались в 75 млрд руб. в 2026 году.
Представители Торгово-промышленной палаты и «Опоры России» считают полное исключение оптовой и розничной деятельности из списка избыточным, так как проблему злоупотребления это не решит. В пресс-службе OZON заявили РБК, что отмена пониженных ставок приведет к росту издержек, что негативно повлияет на отрасль.
Изменения в налоговой системе касательно УСН являются частью более широкой налоговой реформы, начатой в 2024 году, которая включает существенное повышение налогов для бюджета. Основные изменения коснулись пятиступенчатой шкалы НДФЛ, повышения ставки налога на прибыль с 20% до 25%, а также корректировки порогов для применения упрощенной системы налогообложения и введения НДС для компаний на УСН с доходами выше определенного лимита. Правительство, обещая неизменность налоговых параметров до 2030 года, вынуждено было пересмотреть их из-за дефицита бюджета.
Одна из целей введения НДС для малого бизнеса на УСН и снижения порогов — борьба с дроблением бизнеса и «обеление» экономики. Власти также намерены усилить контроль за трансфертным ценообразованием и операциями с нерезидентами, чтобы предотвратить отток налоговой базы за рубеж. Эти меры направлены на увеличение налоговых поступлений, которые, по оценкам Минфина, составят 2,2–2,3% ВВП в год. Тем не менее, изменения вызвали обеспокоенность у представителей бизнеса, которые опасаются роста цен, сокращения персонала и ухода предприятий в тень.