Пермский речной вокзал обслужил более 40 тыс. пассажиров

С начала навигации 2026 года пассажирский причал Пермь-I обслужил более 40 тыс. пассажиров круизных судов. Всего в сезоне этого года комплекс примет 380 судозаходов. Причал позволяет принимать суда любого класса, в том числе один из самых современных речных теплоходов России — «Мустай Карим». Об этом на заседании краевого правительства рассказал глава регионального минтранса Сергей Вешняков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

В настоящее время пассажирские и туристические теплоходы могут принять три стационарных причала в Перми, Чайковском и Усть-Качке и пять модульных — в Перми, Закамске, Краснокамске, Хохловке и Соликамске. География речных туров, предлагаемых круизными компаниями, позволяет отправиться в путешествие как по краю (Соликамск, Чайковский), так и по России, от Петрозаводска до Астрахани. Также в Пермском крае уже много лет работают субсидируемые водные маршруты, активно используемые дачниками и туристами.

По словам Сергея Вешнякова, активно идет работа по обустройству причальной инфраструктуры в территориях края. Так, с 2027 года пассажиров и туристов начнут обслуживать модульные причалы в Осе, Добрянке и Ильинском. Еще одно направление — обустройство дебаркадеров: в ближайшие два года они появятся в Перми, Усть-Качке, Оханске и Левшино. «Их функциональность позволит обеспечить комфортные условия для пассажиров: помещения для ожидания теплоходов, кафе, смотровые балконы. Это будут полноценные небольшие плавучие речные вокзалы», — отметил господин Вешняков. Также, по его словам, будет продолжаться развитие инфраструктуры в Чайковском.