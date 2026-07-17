Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В экспозиции первичного рынка жилой недвижимости премиум-класса в Москве представлено только пять высотных проектов, в которых более 40 этажей. В данных комплексах суммарно реализовано около 1,7 тыс. квартир. Средняя стоимость квадратного метра в сделках — 900 тыс. руб., а средний бюджет покупки — около 60 млн руб. И в большинстве высокобюджетных небоскребов распроданность лотов не превышает 30%, посчитали специалисты компаний «АЕОН Девелопмент» и NF Group.

По данным брокеров, в разрезе объектов основная доля продаж приходится на проект в районе Дорогомилово (почти 65% от совокупного объема спроса). Более того, у данного высотного ЖК самый высокий процент распроданности, более половины лотов уже реализовано. Это в том числе связано с высокой стадией строительной готовности.

Наиболее востребованными в высотных премиальных проектах являются лоты площадью от 50 до 100 кв. м. На них пришлось более половины от совокупного объема сделок. Еще практически треть составляют самые компактные лоты площадью до 50 кв. Чаще спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, на них приходится 35% и 36% соответственно. Еще 16% реализованного объема представлено трехкомнатными лотами.

В разрезе бюджетов самое значительное количество сделок проведено в ценовом сегменте до 50 млн руб. (44%). Минимальный объем сделок пришелся на лоты в бюджете более 150 млн руб.

Светлана Бардина