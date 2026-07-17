Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tony Gutierrez / AP Фото: Tony Gutierrez / AP

Самый старый в мире сохранившийся футбольный мяч хранится в музее шотландского замка Стирлинг. Он сделан из свиного мочевого пузыря, обшитого кусками кожи. Играть им явно было сомнительным удовольствием: ненадежный снаряд сдувался от каждого удара. Лишь через несколько столетий на помощь спорту пришла наука.

В 1855-м Чарльз Гудиер, придумавший вулканизацию каучука, представил публике первый резиновый мяч. А вскоре другой британец Ричард Линдон придумал резиновую камеру, завоевав медаль на промышленной выставке в Лондоне и благодарность потомков.

А в 1950-м мяч окончательно обрел современный вид. 32 панели (12 пятиугольников и 20 шестиугольников) составляют усеченный икосаэдр, который ведет себя в полете почти как идеальная сфера. Такую форму придумал архитектор Ричард Бакминстер для экономичного строительства. Но для спорта она подошла даже лучше, чем для зданий. Потому что футбол — тоже творчество.

Павел Шинский