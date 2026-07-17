Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlo Fumagalli / AP Фото: Carlo Fumagalli / AP

Чемпионат мира по футболу 1986 года в Мексике стал первым турниром, который в СССР показали полностью. Из-за разницы во времени не все матчи шли в прямом эфире, но именно этот мундиаль заставил целое поколение влюбиться в футбол. Возможно, поэтому тот финал у нас считается самым красивым, по крайней мере, за последние 40 лет.

После того, как сборная СССР тогда обидно уступила бельгийцам в 1/8 (3:4), многие у нас в стране поддерживали именно Аргентину, ведь в ее в составе играл невероятный Диего Марадона. В финале она сошлась с командой ФРГ. Лотар Матеус сыграл персонально против аргентинца. Задача стояла — не дать главной звезде забить, и он не забил. Зато какие передачи раздавал своим партнерам! 115 тыс. человек на знаменитой арене «Ацтека», которая видела уже второй финал, буквально сходили с ума. К 56-й минуте Аргентина вела 2:0, но Румменигге и Фёллер сравняли счет к 80-й. Это было безумие.

О том отрезке матча было написано немало, в том числе и участниками событий. Но пас, который сделал Марадона на Бурручага на 84-й минуте, иначе как гениальным не назовешь. Полузащитник вышел один на один с вратарем немцев и забил гол, который стал для Аргентины победным. После этого взятия ворот комментатор Владимир Маслаченко сказал одну из своих знаменитых фраз, которая точно будет актуальна и в XXI веке: «Футбол — самое загадочное и удивительное изобретение человека».

Владимир Осипов