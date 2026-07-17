Как с куртки вода

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: University of Texas at Austin Фото: University of Texas at Austin

Инженеры Техасского университета в Остине разработали куртку, которая может добывать из воздуха, нет, не деньги, а питьевую воду. Они представили прототип, который абсорбирует влагу из атмосферы с помощью специальных гидрогелевых волокон, затем небольшой съемный контейнер помещают в компактное устройство-конденсатор, где под воздействием солнечного тепла или другого источника вода становится пригодной для питья.

Во время испытаний куртка собрала почти 1 л. воды. По словам исследователей, новая ткань в три или даже в десять раз эффективнее существующих аналогов. Добиться этого удалось благодаря необычной конструкции волокон: они не только хорошо удерживают влагу, но и быстро транспортируют ее к накопителям.

Инженеры объясняют, что существующие системы получения воды из воздуха — громоздкие установки, панели или коробки с влагопоглощающими материалами. А им захотелось переосмыслить технологию и создать максимально комфортную систему. Действительно, носить с собой куртку куда удобнее, чем какую-нибудь неповоротливую систему.

Кстати, создатели рассчитывают, что технологию можно использовать не только в одежде. Такие материалы могут стать частью рюкзаков, палаток, аварийных укрытий и другого снаряжения для спасательных операций и путешествий. Кажется, следующая цель носимых технологий — не просто следить за тем, сколько вы пьете, а буквально обеспечивать организм водой.

Анна Кулецкая