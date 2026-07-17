Ремонт ВПП в аэропорту Киренска ускорили из-за протестов местного населения

Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Киренска планируют начать ремонтировать на следующей неделе. Работы будут длиться около двух недель и завершатся в начале августа, после чего состоится повторное обследование, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Внебюджетные средства на текущий ремонт взлетно-посадочной полосы найдены. Три компании-инвестора предоставят 20 млн руб. Такую же сумму направят группа компаний «Истлэнд» и входящее в нее ООО «Аэропорт Киренск», которое является оператором аэродрома. Поручил мэру Киренского муниципального округа Кириллу Свистелину организовать заключение контракта с подрядчиком»,— написал в мессенджере МАХ Игорь Кобзев.

Поводом для заявления послужили действия жителей Киренска. Горожане вышли на митинг и направили видеообращение к Владимиру Путину с жалобой на остановку работы аэропорта с 1 июня. По словам местного населения, в городе отсутствует альтернатива авиасообщению: железнодорожных станций нет, а поездка до ближайшей занимает порядка 10 часов.

Аэропорт Киренска был закрыт для приема и выпуска самолетов с 1 июня 2026 года по причине его неудовлетворительного состояния. Капитальный ремонт аэродрома не проводился с января 1986 года. «Проведение текущего ремонта ИВПП уже давно не является достаточным для ее безопасной эксплуатации. Для поддержания инфраструктуры в надлежащем состоянии, отвечающем требованиям безопасности, необходимо проведение не текущего ремонта, а капитального ремонта — реконструкции»,— указано на сайте аэропорта. Плановый ремонт аэродрома был назначен на 2028 год.

Аэропорт Киренска обеспечивает авиасообщение с северными районами Иркутской области, а также выполняет полеты для обслуживания месторождений на отдаленной территории региона и Якутии.

Лолита Белова