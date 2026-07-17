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Из Удмуртии вывезли 61 тысячу кубометров лесоматериалов в регионы России

С января по июль 2026 года из Удмуртии в другие регионы России вывезли 61 тыс куб. м лесоматериалов хвойных пород, сообщило управление Россельхознадзора по республике.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Поставки осуществлялись в Астраханскую, Вологодскую, Кировскую, Ростовскую, Тамбовскую, Тульскую, Челябинскую, Ярославскую области, Краснодарский, Ставропольский, Пермский края, а также республики Башкортостан, Марий Эл, Чувашию, Мордовию, Татарстан, Кабардино-Балкарию и Чечню.

Последняя партия — 323 куб. м пиломатериалов — отправлена 14 июля в Татарстан и в Пермский край.

Карина Пырина