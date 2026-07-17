Число ДТП с детьми в Нижнем Новгороде незначительно снизилось

Количество ДТП с несовершеннолетними в Нижнем Новгороде в первом полугодии 2026 года сократилось к аналогичному периоду прошлого года на одно происшествие — до 84. Об этом начальник городского управления ГИБДД Валерий Иванов сообщил на заседании комиссии муниципальной думы по социальной политике 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Ранения в ДТП получили 88 детей, один ребенок погиб, уточнил господин Иванов. Погибший подросток управлял питбайком и столкнулся в Балахнинском лесхозе с несовершеннолетней, которая также управляла мини-мотоциклом. Она скрылась с места происшествия, позднее ее нашли и задержали сотрудники ГИБДД.

Число раненых по собственной вине в ДТП подростков в первом полугодии сократилось на 20%, подсчитал Валерий Иванов. В отношении нижегородцев составлено 79 административных протоколов по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Владимир Зубарев