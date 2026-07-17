Пожарные Ижевска вынесли 66-летнего пенсионера из задымленной комнаты

Пожарные Ижевска спасли 66-летнего маломобильного пенсионера из комнаты, заполненной дымом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Возгорание произошло в четырехэтажном доме коридорного типа на улице 50 лет Пионерии. Прибывший пожарный расчет обнаружил пенсионера в дальнем углу комнаты, он не мог самостоятельно выбраться.

«В комнате было задымление. Мужчину нашли в дальнем углу, он был дезориентирован, с признаками отравления продуктами горения»,— рассказал начальник караула №5 Алексей Казаков.

Пожарные-спасатели вывели пострадавшего на свежий воздух и передали бригаде медиков. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности при курении пострадавшего. Пламенем повреждено имущество.