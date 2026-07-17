Минсельхоз включил Астраханскую область в зону риска опустынивания

Астраханская область оказалась в зоне риска опустынивания. О деградации растительности и земель в шести регионах РФ рассказал директор департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза РФ Вячеслав Леонов, сообщает «Агроэксперт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 1,3 млн га в Астраханской области подвержены опустыниванию

Фото: Марина Окорокова Более 1,3 млн га в Астраханской области подвержены опустыниванию

Фото: Марина Окорокова

В зону засушливого климата и опустынивания также попали Калмыкия, Дагестан, Чечня, Ставропольский край и Волгоградская область. Наиболее выраженную тенденцию к деградации растений и засухе имеют именно регионы Прикаспия. По словам господина Леонова, в ближайшем будущем ведомство совместно с этими регионами будет разрабатывать адресные мероприятия по каждому земельному участку. Вячеслав Леонов отметил, что в субъектах РФ, где почва деградирует сильнее всего, нужно запретить выпас скота и предоставление новых земельных участков для сельхозпроизводителей.

На сегодняшний день площадь открытых песков в России составляет менее 100 тыс. га. В 2020 году она достигала 1 млн га. Меньшей площади удалось достичь благодаря большому количеству осадков.

В прошлом году в Астраханском госуниверситете рассказали ТАСС о том, что площадь опустынивания сельхозучастков в регионе каждый год увеличивается на 5%. Более 1,3 млн га — 15-17% от общей площади региона — уже подвержены этому процессу, еще более 2 млн га находятся в зоне риска. За последние 20 лет прирост составил примерно треть.

Главными причинами опустынивания доктор биологических наук, завкафедрой биотехнологии, аквакультуры, почвоведения и управления земельными ресурсами АГУ Людмила Яковлева назвала неконтролируемый выпас скота, засуху, низкую влажность и высокую температуру воздуха. «Нагрузка на пастбищные экосистемы превышает все допустимые нормы, а из тысячи животноводов только 3% занимаются проблемой окультуривания и восстановления почвы», — отметила ученая.

Марина Окорокова