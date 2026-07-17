Ветеран труда из Росимущества Удмуртии приговорена к полутора годам за взятку

Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор экс-начальнице отдела Росимущества в Удмуртии за получение взятки в крупном размере (ст. 290 УК). Об этом сообщает УФСБ по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что подсудимая получила 160 тыс. руб. от директора коммерческой фирмы за предоставление тому преимуществ на реализацию наиболее ликвидного арестованного имущества.

С учетом полного признания вины, подсудимую приговорили к 1,5 годам лишения свободы в исправительной колонии со штрафом 3,2 млн руб. В доход государства конфискованы 160 тыс. руб.

Подсудимую лишили права занимать государственные должности в течение двух лет, забрали чин «советник государственной гражданской службы 1 класса» и звание «ветеран труда». Приговор в законную силу не вступил.