В Васильевке многоэтажка получила повреждения в результате удара БПЛА

ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в Васильевке в Запорожской области. Пострадавших нет, но здание получило значительные разрушения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Под удар попал еще один населенный пункт на территории Васильевского муниципального округа, его название не раскрывается. Там пострадал мужчина, его уже госпитализировали.

По словам господина Балицкого, ВСУ за прошедшие сутки несколько раз атаковали регион. Пострадавшие есть в городе Пологи и поселке городского типа Веселое. Под удар также попал автомобиль в селе Новогоровка (Токмакский муниципальный округ). В салоне было двое мужчин: один погиб, второй — госпитализирован в тяжелом состоянии.