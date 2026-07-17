«Одиссея» приблизилась к кинотеатрам

Лучшая работа Кристофера Нолана: так критики отзываются о его новой картине «Одиссея». Публиковать рецензии разрешили накануне. В России фильм официально не выйдет, но кинотеатры уже готовят показы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Petros Giannakouris / AP Фото: Petros Giannakouris / AP

96 из 100, столько критиков портала Rotten Tomatoes советуют «Одиссею» к просмотру. Таких рецензий не собирал ни один фильм за всю карьеру британского режиссера. Впрочем, восторг разделяют не все. The Economist назвал экранизацию глупой. Античного героя с классическими изъянами превратили в современного хорошего парня, отмечает издание. Фильм посмотрела и кинокритик Forbes Тамара Ходова. По ее словам, «Одиссея» определенно станет главным кинособытием года:

«Это невероятно зрелищный, масштабный фильм, ради которого его создатели объездили половину Южной Европы, заехали в Исландию, Великобританию, отстроили целый город и создали Троянского коня, снимали в открытом море на настоящих деревянных кораблях. В картине задействовано огромное количество участников массовых сцен. Это все видно в кадре. Каждый вложенный студией Universal цент виден на больших экранах».

Между тем картину еще до премьеры раскритиковали в соцсетях. Претензии были ко всему, начиная от костюмов и заканчивая актерским составом. Отдельную дискуссию вызвала темнокожая Лупита Нионго в роли Елены Троянской. Подбор актеров вопросов не вызывает. Но из-за избытка событий многим из них не хватает времени раскрыться, продолжает Тамара Ходова:

«Все сомнения, которые могли были быть высказаны пользователями в интернете, развеяны Ноланом. Такое ощущение, что продюсеры просто погуглили самых популярных актеров современности и взяли их всех в фильм. Дело не в том, что они неубедительные или просто этот каст не работает, а в том, что из-за масштабности действий и насыщенности событий артистам просто негде развернуться. У многих из них всего пара строчек диалога, в лучшем случае — пара сцен. Так, например, не повезло Шарлиз Терон или Зендее.

Все-таки это бенефис Мэтта Деймона. Главный фокус сосредоточен на его герое и его моральных муках».

В некоторых московских кинотеатрах картину покажут уже 23 июля, всего через неделю после официальной премьеры, пишут «Известия». Смотреть «Одиссею» западные критики советуют только в IMAX. Это первый в истории фильм, целиком снятый на 70-миллиметровую пленочную камеру этого формата, и именно так раскрываются все ее преимущества. Впрочем, в теневом российском прокате приблизиться к такому качеству изображения вряд ли удастся, уверен кинокритик, автор Telegram-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов:

«У нас фильм выйдет с задержкой и с некоторыми помехами в виде непонятного изображения. Явно это будет не пленка или IMAX. Честно говоря, я даже не знаю, что делать истовым поклонникам Нолана, потому что в данном случае он особенно заморочился со звуком и изображением. Будь это официальный прокат, мы бы говорили о рекордных сборах, несмотря на лето. Тем более что сейчас выбор в российских кинотеатрах скудный, и каких-то по-настоящему громких отечественных премьер в июле нет».

Впрочем, проблема с качеством изображения касается не только российской аудитории. Формат изображения, в котором снимал Нолан, большинство залов попросту не поддерживают. Во всем мире таких кинотеатров всего 41. 26 из них находятся в США. А еще семь — в Канаде.

Андрей Дубков, Александр Мезенцев