Суд в Волгограде возобновил дело о взятке ушедшего на СВО экс-главы УГИБДД

Центральный районный суд Волгограда возобновил производство по уголовному делу бывшего начальника УГИБДД по Волгоградской области Александра Степанова. Очередное заседание суд назначил на 22 июля. Информация об этом появилась в картотеке суда.

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Фото: Яндекс Карты Центральный районный суд Волгограда

Фото: Яндекс Карты

Производство по делу приостановили 12 января 2026 года. Тогда сообщалось, что бывший высокопоставленный полицейский заключил контракт с Министерством обороны для участия в специальной военной операции. Спустя полгода, 14 июля, суд возобновил разбирательство. Причины возобновления дела в судебных документах не уточняются.

Изначально Степанова судили в Красноармейском районном суде. Обстоятельства передачи дела в этот суд остались неясными. 9 января 2025 года дело передали в Центральный районный суд.

Бывшего полицейского обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и отмывании денег (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Александр Степанов якобы получил от руководителя юрлица взятку строительными материалами, стоимость которых оценивается в 2,5 млн руб. Полученное имущество бывший начальник ГИБДД легализовал через ряд сделок и финансовых операций.

Параллельно с уголовным процессом прокуратура подала иск об обращении в доход государства имущества семьи бывшего полицейского Степанова. Краснооктябрьский районный суд удовлетворил этот иск. Волгоградский областной суд оставил решение без изменений. Государству передадут активы на сумму почти 50 млн руб.

В перечень конфискованного имущества вошли недостроенная автомойка, три грузовых автомобиля, три легковых машины и строительная техника. Родственники Степанова не смогли подтвердить законность приобретения этого имущества.

Александр Степанов лишился должности летом 2023 года. Поводом для увольнения стала история с певицей Анет Сай. После выступления на молодежном фестивале сотрудники ДПС доставили артистку в аэропорт на служебном автомобиле с включенными спецсигналами. Степанов пытался оспорить увольнение, но затем сам стал фигурантом уголовного дела.

Никита Маркелов