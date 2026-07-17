Российские силы ПВО сбили за неделю 4,7 тыс. беспилотников ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 68 управляемых авиабомб и 4 661 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 68 управляемых авиационных бомб, 7 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 крылатые ракеты большой дальности, а также 4 661 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 183 156 БПЛА, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 183 танка и других боевых бронированных машин. Также ВС России уничтожили 1 760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 795 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 695 единиц специальной военной автотехники.

За прошедшую ночь силы ПВО России уничтожили 243 беспилотника ВС Украины над 12 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Дроны перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также над Республикой Крым.