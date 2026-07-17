«Это конфликт с неопределенной логикой и меняющимися целями»

Президент США Дональд Трамп ужесточает риторику в отношении Ирана по мере того, как американские военные атакуют все новые объекты в Исламской Республике. Иран отвечает ударами по базам и союзникам США в Ближневосточном регионе. Новая эскалация конфликта вызывает у многих обозревателей вопросы о том, что должно произойти, чтобы стороны вновь сели за стол переговоров, и возможно ли это вообще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Central Command / Handout / Reuters Фото: Central Command / Handout / Reuters

Arab News (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) «Надежда на мир никогда не умирает»: Пакистан призывает США и Иран отказаться от военных действий и возобновить переговоры Пакистан призвал Соединенные Штаты и Иран воздержаться от новых нападений друг на друга и возобновить переговоры по прекращению войны, заявив, что «надежда на мир никогда не умирает» и все конфликты разрешаются за столом переговоров. Это заявление прозвучало после того, как Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Бахрейну, Кувейту и Иордании, последовавшие за усилением военной кампании США с ударами вглубь Ирана и ужесточением военно-морской блокады вокруг Исламской Республики на этой неделе. Это ознаменовало очередную резкую эскалацию конфликта, в эпицентре которого оказался Ормузский пролив. Пакистан выступил в качестве ключевого посредника, содействуя контактам между высокопоставленными американскими и иранскими официальными лицами. Это проложило путь к заключенному в прошлом месяце временному мирному соглашению, известному как Исламабадский меморандум о взаимопонимании. В нем говорилось о 60-дневном прекращении огня, открытии Ормузского пролива и соглашении об иранской ядерной программе.

CNN (Атланта, США) Походя угрожая Ирану военной мощью США, Трамп, возможно, спровоцировал собственную бесконечную войну Характер выдвигаемых угроз и наносимых ударов подрывает нормы американского поведения, которые когда-то были сильной стороной страны. Несмотря на всю критику внешней политики США за последние десятилетия, было ясно, что они пытались — на первый взгляд — соблюдать международное гуманитарное право и представляли применение силы как крайнюю меру. Вместо этого Трамп говорит о разрушении иранской инфраструктуры — нанесении ударов по мостам и электростанциям. Это незаконно — военное преступление, как вам скажут юристы и специалисты по правовым вопросам. Сторонники Трампа могут утверждать, что эти определения устарели и за последние годы были созданы прецеденты, которые сделали поле боя гораздо более жестоким местом. Но если говорить простым языком, правила остаются прежними, на то есть веские причины, а Трамп спокойно говорит об их нарушении. Когда президент России Владимир Путин наносит такие удары на Украине, это справедливо вызывает возмущение Запада. В случае с Ираном Трамп, похоже, приближается к промежуточным выборам, ведя свою собственную бесконечную войну по собственному выбору — своего рода «облегченную версию бесконечной войны». Это конфликт с неопределенной логикой, меняющимися целями и исчезающей внутренней поддержкой против врага, обладающего большей целеустремленностью и стойкостью.

Challenges (Париж, Франция) «Важнее десятков атомных бомб»: неужели контроль над Ормузским проливом стал новым оружием массового поражения? Угрожая заблокировать Ормузский пролив, один из главных энергетических узлов мира, Иран напоминает нам, что в эпоху глобализации контроль над морскими проливами может стать грозным оружием принуждения непреодолимой эффективности. «Ормузский пролив важнее десятков атомных бомб, и Исламская Республика Иран будет его защищать»,— заявил недавно военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи на фоне возобновления боевых действий. Хотя это заявление и провокационно, оно тем не менее отражает растущее осознание Тегераном того, что контроль над жизненно важным местом оказывает воздействие, сравнимое или даже превосходящее воздействие оружия массового поражения.

La Repubblica (Рим, Италия) Паралич в Ормузском проливе — Трамп не останавливает удары Пасдараны (бойцы Корпуса стражей исламской революции, КСИР.— “Ъ”) не сдаются в вопросе Ормузского пролива даже перед лицом новой волны американских атак. «Он останется закрытым, пока агрессия не прекратится»,— решительно заявляет КСИР. К сожалению, Дональд Трамп не только не демонстрирует намерения ослабить свой контроль над Тегераном, но и все больше склоняется к полномасштабной эскалации, стремясь сначала прорваться через тупик в проливе, а затем решить ядерную проблему. Поскольку меморандум о взаимопонимании рушится под тяжестью взаимных ударов, главнокомандующий намекает, что ситуация для Ирана может ухудшиться на следующей неделе. «Мы уничтожим все их электростанции и все их мосты, если они не сядут за стол переговоров»,— предупреждает он, объясняя, что американские атаки будут продолжаться, «пока я не скажу: хватит». Президент США оставил энергетику в качестве своей последней цели, но теперь, столкнувшись с непреклонным Ираном, он рассматривает то, что считает последним ударом,— удар по нефти.

Подготовили Екатерина Наумова, Евгений Хвостик