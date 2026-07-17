Не по плечу

Парижская Неделя мужской моды в очередной раз напомнила, насколько по-разному сегодня можно говорить о классическом гардеробе. Пока одни марки продолжают совершенствовать безупречный костюм, другие, наоборот, его деконструируют и смотрят на мужскую классику под иным углом. Одним из самых интересных примеров в этом сезоне стал японский бренд SOSHIOTSUKI — дебютант Недели моды в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дизайнер Соши Оцуки

Фото: @soshiotsuki Дизайнер Соши Оцуки

Фото: @soshiotsuki

На первый взгляд язык бренда кажется знакомым: пиджаки, рубашки, брюки, рабочие куртки. Но Соши Оцуки работает не столько с самими вещами, сколько с их происхождением. Он берет западный мужской гардероб за отправную точку и заново собирает его через японскую традицию, меняя пропорции, конструкцию и детали, но сохраняя ощущение классики.

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Такой подход не случаен. Выпускник Bunka Fashion College, одного из главных модных учебных заведений Японии, Соши Оцуки основал собственный бренд в 2015 году. Уже вторая коллекция марки была номинирована на LVMH Prize 2016, а в 2019 году дизайнер получил Tokyo New Designer Fashion Award. За последние годы SOSHIOTSUKI постепенно превратился из локального японского имени в одного из самых заметных представителей нового поколения мужской моды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соши Оцуки призер LVMH Prize 2016

Фото: LVMH Соши Оцуки призер LVMH Prize 2016

Фото: LVMH

Сам Оцуки не раз рассказывал, что его главный источник вдохновения — традиционные японские театры Но и Кабуки. Там костюм никогда не существует сам по себе: он становится частью повествования, помогает раскрыть характер героя и передает смысл через форму, цвет и конструкцию. Эта идея легко считывается и в одежде SOSHIOTSUKI, где практически каждая деталь имеет собственную функцию и культурный контекст.

Именно поэтому коллекции бренда не строятся на буквальных цитатах японского костюма — вместо этого Оцуки предлагает более тонкий разговор о наследии. Классические рубашки получают рукава, напоминающие кимоно, широкие брюки отсылают к традиционным моделям хакама и монпэ, модульные куртки дополняются съемными элементами, а в отделке некоторых вещей используется традиционная японская бумага васи.

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Исторические мотивы здесь не становятся декорацией — они естественно встроены в современную конструкцию одежды. Во многом именно это отличает SOSHIOTSUKI от множества брендов, работающих с темой японской эстетики. Вместо экзотизации национального наследия Оцуки исследует, как оно может существовать внутри современного мужского гардероба. Его одежда не стремится выглядеть традиционной, напротив, она остается удивительно современной, позволяя японской культуре проявляться через крой, пропорции и ремесленные техники.

Георгий Смирнов