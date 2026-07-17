В Краснодаре мужчину осудили на 15 лет и шесть месяцев за госизмену

Краснодарский крайсуд признал жителя Смоленской области, временно проживавшего в Новороссийске, виновным в государственной измене за сбор и передачу данных, интересующих иностранную разведку. Злоумышленник считал, что общается с представителем украинских спецслужб. На самом деле переписку вел сотрудник УФСБ России по Ставропольскому краю во время оперативно-разыскного мероприятия.

Суд установил, что гражданин имел негативное отношение к государственной власти РФ и проводимой специальной военной операции. По собственной инициативе через мессенджер Telegram он установил контакт с лицом, которого считал резидентом СБУ, и выразил готовность участвовать в подрывной деятельности против РФ.

Злоумышленник выслал «резиденту» данные о военном комиссариате Анапы, а также об объектах промышленной инфраструктуры Новороссийска, после чего был задержан. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Анна Перова, Краснодар