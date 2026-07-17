Житель Пензенской области пошел под суд за 17 тысяч для запрещенной организации

Прокуратура Пензенской области направила в суд уголовное дело в отношении 62-летнего жителя региона. Ведомство обвиняет мужчину в финансировании террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), сообщает пресс-служба.

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По версии следствия, обвиняемый переводил деньги с личного банковского счета организации, которая признана в РФ террористической. Операции проходили с августа 2023 года по июнь 2024 года.

Общая сумма переводов превысила 16,7 тыс. руб. Дело передано в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Никита Маркелов